Форвард сборной Германии Лерой Зане пропустит матч с Японией на чемпионате мира

Форвард сборной Германии Лерой Зане пропустит стартовый матч своей команды на чемпионате мира в Катаре. В среду, 23 ноября, немцы встретятся с командой Японии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
«Сборная Германии проведёт свой первый матч на чемпионате мира с Японией без Лероя Зане», — гласит заявление пресс-службы немецкой сборной.
В группе Е также выступят сборные Японии и Коста-Рики. Их матч также запланирован на 23 ноября и начнётся в 19:00 мск.
Сборная Германии является одной из самых успешных команд в истории чемпионатов мира. Немцы четыре раза выигрывали турнир – в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.
Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира
- 22 ноября 2022
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:55