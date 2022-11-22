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Форвард сборной Германии Лерой Зане пропустит матч с Японией на чемпионате мира

Форвард сборной Германии Лерой Зане пропустит матч с Японией на чемпионате мира
Лерой Зане
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Форвард сборной Германии Лерой Зане пропустит стартовый матч своей команды на чемпионате мира в Катаре. В среду, 23 ноября, немцы встретятся с командой Японии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Сборная Германии проведёт свой первый матч на чемпионате мира с Японией без Лероя Зане», — гласит заявление пресс-службы немецкой сборной.

В группе Е также выступят сборные Японии и Коста-Рики. Их матч также запланирован на 23 ноября и начнётся в 19:00 мск.

Сборная Германии является одной из самых успешных команд в истории чемпионатов мира. Немцы четыре раза выигрывали турнир – в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.

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