Флик — о запрете на радужные повязки на ЧМ: сборная Германии обескуражена

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о запрете ФИФА выходить на поле в радужных капитанских повязках в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 в Катаре.



«Сборная Германии вместе с Немецким футбольным союзом и другими странами хотели подать пример, но ФИФА положила этому конец. Мы не знали, какие санкции могут последовать. Сейчас нет смысла делать что-то ещё. Команда обескуражена. Мы и помыслить не могли, что такое возможно», — приводит слова Флика Bayern & Germany.



Ранее стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.



Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет на радужные повязки на ЧМ