Главный тренер «Црвены Звезды» поблагодарил «Зенит» за проведение товарищеского матча

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Зенитом». «Црвена Звезда» в 19 матчах чемпионата Сербии набрала 53 очка и уверенно идёт на первом месте, опережая «Партизан» на 10 очков.
«Благодарим гостеприимного хозяина за предложение сыграть, сократить перерыв в матчах и тренировках. Это отличная возможность сыграть с отличным соперником.
«Црвена Звезда» всегда идёт к победе, но мы должны понимать, кто наш соперник. У нас много человек уехали в сборные на чемпионат мира и в молодёжку. Это возможность ребятам, кто мало играет, проявить себя», — передаёт слова Милоевича корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится сегодня, 22 ноября, начало — в 20:00 мск.
- 22 ноября 2022
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