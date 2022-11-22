Семак сообщил, кто из игроков «Зенита» пропустит товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из его футболистов не сыграет в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Игра состоится сегодня, 22 ноября, начало запланировано на 20:00 мск.
«Каждый хочет победить — это нормально. Мы хотим показать хороший футбол, но параллельно решаем задачи по игровому тонусу. Пытаемся дозировать игровую нагрузку, которая нам нужна. У нас ещё один официальный матч в этом году — о нём мы тоже думаем.
Кузяев, Мостовой и Караваев вернулись из расположения сборной. Но они играли 20 ноября — сейчас нет необходимости включать их в состав. Они пропустят матч. Барриос только-только прилетел — тоже пропустит игру. Лучше восстановиться после перелёта. Все остальные готовятся к матчу, кроме травмированного Родригао», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 22 ноября 2022
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