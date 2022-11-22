Главный тренер «Црвены Звезды» объяснил, почему Егор Пруцев получает мало игрового времени

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Милош Милоевич объяснил, почему российский легионер клуба Егор Пруцев редко появляется на поле. В текущем сезоне полузащитник провёл за белградцев лишь один матч.



«Пруцев — молодой и очень перспективный футболист, но на его позиции выступают довольно сильные игроки. Мы пытались найти ему другую позицию… Сейчас он может использовать шанс проявить себя, чтобы помочь команде в следующих играх», — передаёт слова Милоевича корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сегодня, 22 ноября, состоится товарищеский матч между «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». Начало запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.