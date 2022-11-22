Семак ответил на вопрос, сможет ли Родригао сыграть в матче со «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника сине-бело-голубых Родригао. Сегодня петербуржцы сыграют с сербской «Црвеной Звездой». Начало запланировано на 20:00 мск.
«Успеет ли Родригао сыграть со «Спартаком»? Он восстанавливается, шанс есть. Частично, немного вчера тренировался с командой. Надеемся, что сможет сыграть. Пока под вопросом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Ранее Семак сообщил, что Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Вячеслав Караваев вернулись из расположения сборной России, но они всё равно пропустят матч. Вильмар Барриос недавно вернулся в Северную столицу, он тоже пропустит игру.
Самые титулованные тренеры российского футбола:
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
21:35
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
Партнерский контент