Семак ответил на вопрос, сможет ли Родригао сыграть в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника сине-бело-голубых Родригао. Сегодня петербуржцы сыграют с сербской «Црвеной Звездой». Начало запланировано на 20:00 мск.

«Успеет ли Родригао сыграть со «Спартаком»? Он восстанавливается, шанс есть. Частично, немного вчера тренировался с командой. Надеемся, что сможет сыграть. Пока под вопросом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Ранее Семак сообщил, что Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Вячеслав Караваев вернулись из расположения сборной России, но они всё равно пропустят матч. Вильмар Барриос недавно вернулся в Северную столицу, он тоже пропустит игру.

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