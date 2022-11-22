Главный тренер «Црвены Звезды» Милоевич оценил перспективы сборной Сербии на ЧМ-2022

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Милош Милоевич поделился ожиданиями от выступления сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Всё будет зависеть от первой игры. Конечно, участие в чемпионате мира максимально важно для сербского футбола и сборной, а также для утверждения позиции тренеров и футболистов в Сербии. У нас огромная поддержка от всего народа. Но давайте мыслить реально. Сначала нужно выйти из группы, а дальше будет видно», — передаёт слова Милоевича корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сборная Сербии на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре встретится с национальными командами Бразилии, Камеруна и Швейцарии. Первый матч сербская сборная проведёт 24 ноября с бразильской командой.