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Главный тренер «Црвены Звезды» Милоевич оценил перспективы сборной Сербии на ЧМ-2022

Главный тренер «Црвены Звезды» Милоевич оценил перспективы сборной Сербии на ЧМ-2022
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Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Милош Милоевич поделился ожиданиями от выступления сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Всё будет зависеть от первой игры. Конечно, участие в чемпионате мира максимально важно для сербского футбола и сборной, а также для утверждения позиции тренеров и футболистов в Сербии. У нас огромная поддержка от всего народа. Но давайте мыслить реально. Сначала нужно выйти из группы, а дальше будет видно», — передаёт слова Милоевича корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сборная Сербии на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре встретится с национальными командами Бразилии, Камеруна и Швейцарии. Первый матч сербская сборная проведёт 24 ноября с бразильской командой.

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