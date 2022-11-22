В Саудовской Аравии среду объявили выходным днём в честь победы над Аргентиной

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил завтрашний день выходным во всей стране, чтобы граждане отметили победу над сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает The Athletic.
Сборные Аргентины и Саудовской Аравии выступают в группе С вместе с командами Мексики и Польши. Мексиканцы и поляки проводят очный матч в эти минуты, счёт в игре не открыт. Напомним, сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии.
Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1. Единственный гол аргентинцев забил Лионель Месси — он реализовал пенальти.
Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на чемпионате мира:
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