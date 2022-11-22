Два величайших игрока в истории футбола с большой долей вероятности играют на своём последнем чемпионате мира. «Чемпионат» решил подвести черту под давним спором – кто круче: Месси или Роналду? Мы понимаем, что оба уже стали легендами при жизни – символами эпохи. Но вместе со всеми болельщиками хотим насладиться ещё одной серией противостояния Лео и Криша. Надеемся, что всё-таки не последней.

На протяжении всего группового этапа в социальных сетях «Чемпионата» мы будем сравнивать Месси и Роналду по ключевым, но субъективным показателям: красота забитых мячей, дриблинг, лидерские навыки, футбольный интеллект, мастерство исполнения стандартов, самоотдача (борьба), универсальность, а также поведение на поле и вне его. Оценки охватят всю карьеру звёзд.

В одной номинации читатели «Чемпионата» смогут проголосовать только за одного из двух. По итогам каждого из девяти этапов победитель получит по одному баллу. Дополнительные баллы добавятся за успехи сборных на турнире – кто пройдёт дальше. Также баллы предусмотрены в случае, если сборная одного из них станет чемпионом мира по футболу. После мундиаля будет объявлен итог – кто же всё-таки круче: Месси или Роналду? А пока давайте насладимся футболом.

Следить, а также влиять на итоги противостояния можно в социальных сетях «Чемпионата»: Вконтакте, Telegram и Одноклассники.