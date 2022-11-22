ЦСКА одержал одну победу в восьми последних матчах

Московский ЦСКА в сегодняшнем матче Кубка России с «Уралом» потерпел поражение. Команда Владимира Федотова уступила екатеринбургскому клубу в серии пенальти (4:5). Красно-синие не выигрывают уже три матча подряд.

Всего в последних восьми играх столичная команда одержала всего одну победу — армейцы обыграли в гостях «Локомотив» со счётом 1:0. В остальных встречах команда Федотова уступила «Торпедо», «Пари Нижнему Новгороду» и «Динамо» и разошлась миром в противостояниях со «Спартаком», «Оренбургом» и тем же «Динамо».

После пяти игр уральцы с 11 очками лидируют в группе D Кубка России. Красно-синие располагаются на второй строчке. В активе команды Владимира Федотова 10 очков. В Российской Премьер-Лиге команда Владимира Федотова занимает четвёртое место.