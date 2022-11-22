Денис Глушаков ответил на вопрос, не пугает ли его, что он начал часто получать травмы

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как относится к травмам. В сегодняшнем матче Кубка России с «Пари Нижним Новгородом» он получил повреждение.

«Не пугает. Почему должно пугать? Конец сезона. Весь сезон отпахал и отработал — это нормальное самочувствие», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Пари Нижний Новгород» набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу, «Химки» (2) — на последнем месте. В группе А также выступают «Локомотив» (8) и «Краснодар» (7).



В заключительном туре группового этапа химчане встретятся с «Краснодаром» на выезде, а нижегородцы сыграют в Москве с «Локомотивом».

Глушаков проводит время с Ксенией Коваленко и дочкой в батутном центре: