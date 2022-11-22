Денис Глушаков ответил на вопрос, не пугает ли его, что он начал часто получать травмы
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как относится к травмам. В сегодняшнем матче Кубка России с «Пари Нижним Новгородом» он получил повреждение.
«Не пугает. Почему должно пугать? Конец сезона. Весь сезон отпахал и отработал — это нормальное самочувствие», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Пари Нижний Новгород» набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу, «Химки» (2) — на последнем месте. В группе А также выступают «Локомотив» (8) и «Краснодар» (7).
В заключительном туре группового этапа химчане встретятся с «Краснодаром» на выезде, а нижегородцы сыграют в Москве с «Локомотивом».
Глушаков проводит время с Ксенией Коваленко и дочкой в батутном центре:
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