Мэйсон Маунт не стал комментировать слухи о переходе Роналду в «Челси»

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Мэйсон Маунт ответил на вопрос, видит ли он себя в связке с португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что лондонский клуб заинтересован в переходе португальца, который недавно дал скандальное интервью и упомянул в нём тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Это поставило под сомнение будущее Роналду в Манчестере.
«Слушайте, сейчас я приехал в сборную Англии, это всё, на чём я сосредоточен. Я только что сыграл первую игру на чемпионате мира и думаю только об этом. Я в сборной Англии», — приводит слова Маунта Goal.
В первом матче на турнире англичане обыграли Иран со счётом 6:2.
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