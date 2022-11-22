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Футболист сборной Саудовской Аравии: сказал Месси: «Ты не выиграешь»

Футболист сборной Саудовской Аравии: сказал Месси: «Ты не выиграешь»
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Защитник сборной Саудовской Аравии Али Аль-Булайхи сообщил, что сказал аргентинскому нападающему Лионелю Месси во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре (2:1).

«Да, я говорил с Месси во время матча. Я сказал ему: «Ты не выиграешь», — приводит слова Аль-Булайхи Goal.com.

Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков располагается на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Польши и Мексики.

В следующем туре группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Саудовской Аравии сыграет с Польшей, а национальная команда Аргентины встретится с Мексикой. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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