Глушаков: «Химки» не выплатили все долги. Наверное, во многих клубах тоже есть такое
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о ситуации с погашением долгов в подмосковном клубе.
«Не буду лукавить — «Химки» не выплатили все долги. Наверное, во многих клубах тоже есть такое — я это знаю. Конечно, не у «Зенита», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Подмосковные «Химки» набрали 12 очков в 17 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит» (42).
В первом матче чемпионата России сезона-2022/2023 после зимнего перерыва подмосковные «Химки» сыграют с воронежским «Факелом». Встреча команд состоится 5 марта 2023 года в Воронеже.
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