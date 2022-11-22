Глушаков объяснил, в каком случае сборной России нужно перейти в Азиатскую конфедерацию

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Надо ли переходить в азиатскую лигу? Если нигде играть не будем, то надо: хоть где-то и с кем-то играть. Будем ли мы там лидерами? Не знаю. Смотря кто будет играть. Пока три матча не выиграли», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров и участия в стыковых матчах за право выхода в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. В сентябре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил Россию до квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Глушаков проводит время с Ксенией Коваленко и дочкой в батутном центре: