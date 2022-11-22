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Аргентинский защитник «Пари НН» Масоэро считает, что Бразилия станет победителем ЧМ-2022

Аргентинский защитник «Пари НН» Масоэро считает, что Бразилия станет победителем ЧМ-2022
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Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, кто, по его мнению, победит на чемпионате мира в Катаре.

«Бразилия выиграет ЧМ-2022 в Катаре», — передаёт слова Масоэро корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сборная Бразилии на групповой стадии чемпионата мира выступит в квартете G, где встретится с командами Камеруна, Швейцарии и Сербии. Команда Тите 24 ноября начнёт свой путь на мундиале в Катаре матчем со сборной Сербии.

Команда Аргентины в первом матче чемпионата мира сенсационно уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2.

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