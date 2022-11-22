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«Нахожусь в шоке». Аргентинский защитник «Пари НН» Масоэро — о поражении сборной на ЧМ

«Нахожусь в шоке». Аргентинский защитник «Пари НН» Масоэро — о поражении сборной на ЧМ
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Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро поделился эмоциями от поражения сборной Аргентины в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Саудовской Аравией (1:2).

«Мне было очень грустно и неприятно. Я безумно переживал за ребят из сборной после поражения от Саудовской Аравии. Мне до сих пор очень грустно. Это можно назвать позором? Я нахожусь в шоке. К сожалению, так случается — это футбол.

Не так важно, как Аргентина начинает турнир. Важнее, как она заканчивает мундиаль», — передаёт слова Масоэро корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков располагается на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Польши и Мексики.

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