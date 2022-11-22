В. Овчинников: во всём виноват Месси. Не везёт ему со сборной. Вернее, Аргентине с ним

Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников отреагировал на поражение сборной Аргентины в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Саудовской Аравии (1:2).

«Проклят ли Месси? Думаю, всё дело в нём. Во всём виноват Месси. Ну не везёт ему со сборной. Вернее, Аргентине с ним не везёт», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Саудовская Аравия набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице группы С чемпионата мира — 2022. Сборная Аргентины (0) располагается на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Польши (1) и Мексики (1).

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря.