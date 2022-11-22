Польша и Мексика сыграли вничью. Левандовски не реализовал пенальти

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч в рамках 1-го тура группы С между сборными Мексики и Польши. Команды играли на стадионе «Стэдиум 974». Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.



Нападающий европейской сборной Роберт Левандовски во втором тайме имел прекрасную возможность открыть счёт в матче. На 59-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти, однако игрок не смог его реализовать. Форвард пробил в нижний угол — вратарь мексиканцев Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч. Несколькими минутами ранее Эктор Морено в штрафной площади сфолил на Левандовски, за что получил жёлтую карточку.

Через пять минут Эрнесто Вега набежал в штрафную Войцеха Щенсны и подставил голову под дальний удар Эдсона Альвареса — голкипер в падении отразил мяч в сторону.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.