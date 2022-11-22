Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На ЧМ в Катаре после семи матчей больше нулевых ничьих, чем за весь турнир в России

На ЧМ в Катаре после семи матчей больше нулевых ничьих, чем за весь турнир в России
Комментарии

Матч чемпионата мира между Мексикой и Польшей, который завершился без забитых мячей, стал уже второй безголевой встречей на турнире в Катаре. Сегодня, 22 ноября, команды Дании и Туниса также завершили матч со счётом 0:0.

Примечательно, что на предыдущем чемпионате мира, который проходил в России, в 64 матчах турнира подобный результат был зафиксирован лишь один раз — в матче Дании и Франции в 3-м туре группового этапа. На турнире в России было наименьшее количество нулевых ничьих с 1954 года, когда на чемпионате мира в Швейцарии в каждом матче был забит хотя бы один гол.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Польша и Мексика сыграли вничью. Левандовски не реализовал пенальти

Самый необычный стадион в истории мундиалей — «974»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022