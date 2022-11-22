На ЧМ в Катаре после семи матчей больше нулевых ничьих, чем за весь турнир в России
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Матч чемпионата мира между Мексикой и Польшей, который завершился без забитых мячей, стал уже второй безголевой встречей на турнире в Катаре. Сегодня, 22 ноября, команды Дании и Туниса также завершили матч со счётом 0:0.
Примечательно, что на предыдущем чемпионате мира, который проходил в России, в 64 матчах турнира подобный результат был зафиксирован лишь один раз — в матче Дании и Франции в 3-м туре группового этапа. На турнире в России было наименьшее количество нулевых ничьих с 1954 года, когда на чемпионате мира в Швейцарии в каждом матче был забит хотя бы один гол.
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