Франция и Австралия огласили стартовые составы на матч чемпионата мира

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 22 ноября, состоится матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Матч пройдёт на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 40000 зрителей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 20:00 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Лукас Эрнандес, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.

Австралия: Мэтью Райан, Натаниэль Аткинсон, Гарри Суттар, Кай Роулес, Азиз Бехич, Аарон Муй, Райли Макгри, Джексон Ирвайн, Крейг Гудвин, Мэтью Леки, Митчелл Дюк.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006-м.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.