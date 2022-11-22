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Гильермо Очоа — первый мексиканец, отбивший пенальти на чемпионате мира

Гильермо Очоа — первый мексиканец, отбивший пенальти на чемпионате мира
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Голкипер Гильермо Очоа стал первым мексиканцем, отбившим пенальти на чемпионате мира. Об этом сообщает портал Opta.

В матче с Польшей вратарь справился с ударом Роберта Левандовского. В итоге команды так и не сумели открыть счёт.

С начала ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, Очоа предотвратил 5,4 гола в свои ворота на чемпионате мира (8 голов пропущено, 13.4 xGoT) – это лучший показатель среди всех голкиперов на этом отрезке.

Кроме того, только бельгийский голкипер Тибо Куртуа сделал больше сейвов (39) на чемпионатах мира с 2014 года, чем мексиканец (37).

В другом матче группы С сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла команду Аргентины (2:1).

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