На чемпионате мира — 2022 в Катаре состоялась главная сенсация в истории мундиалей
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Аналитическая компания Gracenote провела небольшое исследование и установила, что поражение Аргентины от Саудовской Аравии в сегодняшнем матче группового этапа стала главной сенсацией в истории чемпионатов мира.
По информации источника, вероятность победы саудовцев составляла 8,7%. Это самый низкий процент в истории всех мировых первенств. Ранее в Саудовской Аравии среду объявили выходным днём в честь победы над Аргентиной.
Напомним, сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1.
Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на чемпионате мира:
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