В США выразили обеспокоенность по поводу запрета радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал ФИФА за запрет радужных капитанских повязок на чемпионате мира — 2022 в Катаре и угрозу спортивными санкциями.



«Любые ограничения свободы всегда вызывают обеспокоенность в США. Особенно когда речь идёт о разнообразии и инклюзивности. На мой взгляд, никого на футбольном поле нельзя заставлять выбирать между поддержкой ценностей и игрой за свою команду», — приводит слова Блинкена CBS News.

Напомним, судьи матчей чемпионата мира имеют право показать капитанам национальных команд жёлтую карточку до стартового свистка в случае, если футболисты выйдут на поле с радужными повязками.



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