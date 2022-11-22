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«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
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В товарищеском матче «Зенит» встречался с сербской «Црвеной Звездой». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Црвены Звезды» Ибраим Мустафа. На 61-й минуте арбитр назначил в ворота сербской команды пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. Через шесть минут хавбек Александр Ерохин вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте итоговый счёт установил полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров соревнований входят также московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 ноября 2022, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Мустафа – 23'   1:1 Сутормин – 61' (пен)   2:1 Ерохин – 68'   3:1 Мантуан – 74'
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