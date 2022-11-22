«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Зенит» встречался с сербской «Црвеной Звездой». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.



На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Црвены Звезды» Ибраим Мустафа. На 61-й минуте арбитр назначил в ворота сербской команды пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. Через шесть минут хавбек Александр Ерохин вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте итоговый счёт установил полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров соревнований входят также московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).