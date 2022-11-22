Роналду перед расторжением контракта опубликовал фото часов со своим голом в ворота «МЮ»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», за несколько минут до официального объявления об этом опубликовал в одной из своих соцсетей пост с рекламой своей новой коллекции часов. Примечательно, что на циферблате изображён гол Роналду в ворота «Юнайтед». В 2013 году «Реал» обыграл английский клуб в матче Лиги чемпионов (2:1), а португалец стал автором победного мяча.

Фото: Фото из соцсетей Криштиану Роналду

Ранее Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативно отозвался о главном тренере «красных дьяволов» Эрике тен Хаге, экс-наставнике команды Ральфе Рангнике и бывшем партнёре Уэйне Руни.



Роналду защищает цвета сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. Соперниками команды Фернанду Сантуша станут Гана, Южная Корея и Уругвай.

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На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: