Франция — Австралия: французы пропустили на девятой минуте

Сегодня, 22 ноября, проходит матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Матч идёт на стадионе «Эль-Джануб».

Французы пропустили на девятой минуте. Голом отметился нападающий австралийцев Крейг Гудвин. После диагональной передачи на правый край атаки Мэтью Леки обработал мяч и исполнил сильную прострельную передачу на дальний угол вратарской, откуда набежавший Гудвин пробил точно под перекладину. Отметим, что в голевой атаке сборной Австралии Лукас Эрнандес получил травму. Его заменил брат, Тео.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006-м.