Защитник Польши Глик: Головин — хороший парень и исключительный игрок. Я его фанат
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Защитник сборной Польши Камил Глик после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Мексикой (0:0) поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.
«Головин — хороший парень и исключительный игрок. Я его фанат, как и фанат «Монако». Я играл с ним два года — было достаточно времени оценить его талант. Не стоит ли ему уйти на повышение? Вопрос к Саше, а не ко мне», — сказал Глик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне 26-летний российский полузащитник принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее Головин играл за московский ЦСКА.
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