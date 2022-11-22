Форвард «Зенита» Сергеев: матчи с «Црвеной Звездой» хоть и дружеские, но играем на победу
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал результат товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой» (3:1).
«Хороший и квалифицированный соперник. Они идут на первом месте в Сербии. Такие матчи нужны. Они хоть и дружеские, но играем на победу. Хорошо, что выиграли», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
В составе санкт-петербургского «Зенита» в этой встрече голами отметились футболисты Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Густаво Мантуан.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров соревнований входят также московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
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