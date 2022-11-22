Франция — Австралия: Жиру вывел свою команду вперёд

Сегодня, 22 ноября, проходит матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Матч идёт на стадионе «Эль-Джануб».

Нападающий команды Дидье Дешама Оливье Жиру вывел свою команду вперёд. Автор первого гола в составе европейской сборной Адриен Рабьо совершил перехват, ворвался в штрафную и выкатил мяч Жиру, который попал в пустые ворота при отыгранном вратаре. Благодаря этому голу французы повели в счёте. Теперь подопечные Дидье Дешама лидируют в противостоянии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006-м.