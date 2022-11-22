Алексей Сутормин: надо выиграть у «Спартака» и хорошо завершить первую часть сезона
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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча Кубка России со «Спартаком».
«Помог ли матч обрести уверенность в себе? Я надеюсь. Правда, остался только один матч — самый важный на этом отрезке. Посмотрим, будем готовиться к «Спартаку».
На «Спартак» лишний раз настраиваться не надо. Завтра посмотрим их матч с «Крыльями», будем от этого отталкиваться и играть только на победу. Надо выиграть и хорошо завершить эту часть сезона», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в активе 42 очка и опережая «Спартак» на 6 баллов.
Российское первенство после зимнего перерыва возобновится в марте.
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