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Алексей Сутормин: надо выиграть у «Спартака» и хорошо завершить первую часть сезона

Алексей Сутормин: надо выиграть у «Спартака» и хорошо завершить первую часть сезона
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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча Кубка России со «Спартаком».

«Помог ли матч обрести уверенность в себе? Я надеюсь. Правда, остался только один матч — самый важный на этом отрезке. Посмотрим, будем готовиться к «Спартаку».

На «Спартак» лишний раз настраиваться не надо. Завтра посмотрим их матч с «Крыльями», будем от этого отталкиваться и играть только на победу. Надо выиграть и хорошо завершить эту часть сезона», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в активе 42 очка и опережая «Спартак» на 6 баллов.

Российское первенство после зимнего перерыва возобновится в марте.

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