Защитник «Зенита» Круговой оценил уровень «Црвены Звезды»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу в товарищеском матче с «Црвеной Звездой».
«Важная игра для поддержки кондиций и международного опыта. Хороший спарринг с хорошей командой. Удача сегодня была на нашей стороне.
«Црвена Звезда» — хорошая и сильная команда: неплохо держит мяч, неплохо участвует в единоборствах. В этом матче мы оказались с характером и сильнее», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров соревнований входят также московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
Защитник «Зенита» Круговой восстанавливается после травмы:
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