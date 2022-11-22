Мантуан: сказал Ловрену, что Хорватия — вторая сборная, за которую буду болеть на ЧМ-2022

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что на чемпионате мира в Катаре, помимо Бразилии, будет поддерживать команду Хорватии, за которую выступает его одноклубник Деян Ловрен.
«Пожелал Ловрену удачи. Сказал, что для меня Хорватия — вторая сборная, за которую буду болеть на ЧМ после сборной Бразилии. Деян — потрясающий человек и пример для всех на поле и в раздевалке. Мы желаем, чтобы он со своей сборной прошёл как можно дальше.
В идеале [хотел бы] увидеть финал Бразилия — Хорватия. Буду болеть за него, но не в матче со сборной Бразилии, если так сложится», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в активе 42 балла и опережая «Спартак» на шесть очков.
- 23 ноября 2022
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