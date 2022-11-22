Игрок «Црвены Звезды»: «Спартак» — дружеский клуб. Надеюсь, удастся снова сыграть с ними

Футболист «Црвены Звезды» Александар Катаи после товарищеского матча с «Зенитом» (1:3) выразил надежду на скорую встречу со «Спартаком» на футбольном поле.



«Спартак» и «Црвена» — действительные дружеские клубы. Два матча с «Зенитом» показали высокий уровень, но для нас это был в первую очередь товарищеский матч. Со «Спартаком» мы не так давно играли товарищеский матч. Надеюсь, в ближайшее время удастся снова сыграть с ними», — передаёт слова Катаи корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Напомним, «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров соревнований входят также московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).