Игрок «Црвены Звезды»: «Спартак» — дружеский клуб. Надеюсь, удастся снова сыграть с ними
Поделиться
Футболист «Црвены Звезды» Александар Катаи после товарищеского матча с «Зенитом» (1:3) выразил надежду на скорую встречу со «Спартаком» на футбольном поле.
«Спартак» и «Црвена» — действительные дружеские клубы. Два матча с «Зенитом» показали высокий уровень, но для нас это был в первую очередь товарищеский матч. Со «Спартаком» мы не так давно играли товарищеский матч. Надеюсь, в ближайшее время удастся снова сыграть с ними», — передаёт слова Катаи корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Напомним, «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров соревнований входят также московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:24
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:46
-
10:31
-
10:30
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:47
-
09:43
Партнерский контент