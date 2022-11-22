Роналду стал самым дорогим свободным агентом в мире, обойдя Дзюбу

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня, 22 ноября, расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», стал самым дорогим свободным агентом в мире. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 20 млн.



Примечательно, что вторую позицию в этом списке занимает российский форвард Артём Дзюба (€ 4 млн), который недавно расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».



Ранее Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативно отозвался о главном тренере «красных дьяволов» Эрике тен Хаге, экс-наставнике команды Ральфе Рангнике и бывшем партнёре Уэйне Руни.



Роналду защищает цвета сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. Соперниками команды Фернанду Сантуша станут Гана, Южная Корея и Уругвай.

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