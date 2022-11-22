Очоа — об отражённом пенальти в матче с Польшей: в этом заключается моя работа

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал отражённый пенальти в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Польшей (0:0). Вратарь отбил пенальти, который исполнил польский форвард Роберт Левандовски.
«В этом заключается моя работа. Жизнь даёт разные шансы. Я рад отразить пенальти, посвящаю это одному из моих друзей. Прошло много времени с тех пор, как я отразил последний пенальти, и, к счастью для сборной, сегодня мне это удалось.
Мы набрали очко в матче с хорошим соперником. За сборную Польши играют сильные футболисты, которые выступают в лучших лигах мира. Мы смогли навязать борьбу. Хотелось бы взять три очка, но нужно фокусироваться на положительных моментах. Впереди нас ждут тяжёлые матчи», — приводит слова Очоа Marca.
- 23 ноября 2022
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