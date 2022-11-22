Александр Рязанцев не смог объяснить, почему матч «Торпедо» — «Сочи» посетили 492 человека

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о низкой посещаемости матча группового этапа Кубка России с «Сочи» (1:1, 2:4 — по пенальти).



«492 зрителя на матче с «Сочи»? Мне, да и всем, хотелось бы, чтобы на РПЛ и Кубок ходило больше народу. К сожалению, не знаю, с чем это связано: с игрой наших команд, а может, поздно было, холодно.



Правильно ли играть параллельно с матчами чемпионата мира? А что делать, если стоит эта дата? Отменить? Это вопросы к руководству, к людям, которые составляют календарь», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Торпедо» с семью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, «Сочи» (2) — на последнем месте. Турнирную таблицу квартета D возглавляет «Урал», который в матче 5-го тура группового этапа обыграл ЦСКА в серии пенальти со счётом 5:4. У екатеринбуржцев 11 баллов, у армейцев – 10.