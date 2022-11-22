Александр Рязанцев: уж чего-чего, а проблем с самоотдачей у «Торпедо» нет

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал о стержне внутри команды.

«Уж чего-чего, а проблем с самоотдачей у «Торпедо» нет. Есть проблемы с мастерством и реализацией, а с самоотдачей — нет. Разговоры с молодыми я лично не проводил. Были командные разговоры. Видите, всё есть, как есть», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 22 ноября, завершился матч Фонбет Кубка России, в котором «Торпедо» на стадионе «Лужники» принимало «Сочи». Основное время матча закончилось вничью – 1:1, а в серии пенальти сильнее были сочинцы — 4:2. «Торпедо» с семью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, «Сочи» (2) — на последнем месте. Турнирную таблицу квартета D возглавляет «Урал» (11).