«Это больно». Левандовски прокомментировал нереализованный пенальти в матче с Мексикой
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Мексикой (0:0). Форвард не реализовал пенальти в этой встрече.
«Это была равная игра. С другой стороны, обидно, потому что я не смог забить с пенальти. Это больно, но теперь нужно думать о следующих матчах. Как вы могли видеть, я изменил стиль исполнения пенальти. Решил ударить вбок. Сегодня не получилось сделать это удачно, я опечален. Теперь задача — набрать очки в следующих встречах.
Мы много работаем в обороне, чтобы усложнить жизнь сопернику. Иногда не хватает сил, лучшего решения в нужный момент или веры в себя. Думаю, нам поможет анализ прошедшего матча», — приводит слова Левандовского Sport.pl со ссылкой на TVP Sport.
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