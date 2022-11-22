Франция — Австралия: Мбаппе укрепил преимущество своей сборной

Сегодня, 22 ноября, проходит матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Матч идёт на стадионе «Эль-Джануб».



Нападающий команды Дидье Дешама Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды. Усман Дембеле с правого фланга навесил к линии вратарской, Мбаппе открылся между двух защитников, слегка выпрыгнул и головой направил мяч в сетку ворот. В эпизоде с предыдущим забитым мячом автор первого гола в составе европейской сборной Адриен Рабьо совершил перехват, ворвался в штрафную и выкатил мяч Жиру, который попал в пустые ворота при отыгранном вратаре. Благодаря этому голу французы повели в счёте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006-м.