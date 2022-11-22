Sky Sports: владельцы «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продажи клуба

Владельцы «Манчестер Юнайтед» готовы рассмотреть возможность продажи клуба, сообщает Sky Sports.



По информации источника, семья Глейзер, которая владеет клубом 17 лет, поручили инвестиционным банкирам изучить процесс, который, вероятно, будет включать полную или частичную продажу команды либо стратегическое партнёрство с третьими сторонами.



Официальное объявление может быть опубликовано в ближайшее время.

Сегодня, 22 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с форвардом Криштиану Роналду.

Ранее форвард дал интервью, в котором раскритиковал клуб, упомянув главного тренера Эрика тен Хага, экс-наставника «Юнайтед» Ральфа Рангника и бывшего партнёра Уэйна Руни.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?