Рязанцев: я удивился, что Аргентина проиграла Саудовской Аравии. А вы — нет?
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Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев поделился впечатлениями от победы сборной Саудовской Аравии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:1).
«Давайте посмотрим пару туров чемпионата мира, а потом уже будет что-то понятно. Пока есть сюрпризы: все видели, что Аргентина проиграла. Конечно, я удивился. А вы — нет? Думаю, все удивились», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре лидером группы С является Саудовская Аравия, набравшая три очка. Сборные Мексики (1) и Польши (1) делят второе и третье место. Замыкает квартет национальная команда Аргентины (0).
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