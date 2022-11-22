Анхель Ди Мария: Аргентина могла спокойно обыграть Саудовскую Аравию со счётом 5:0

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Саудовской Аравии (1:2).
«В какой-то момент подобное могло случиться. Теперь нас ждёт матч с Мексикой, и, надеюсь, мы сможем взять три очка. Мы могли спокойно обыграть Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Они подошли к воротам два-три раза — и забили. Мы постоянно были близки к офсайдам или залезали в них. Будем работать над этим моментом», — приводит слова Ди Марии AS.
После 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре лидером группы С является Саудовская Аравия, набравшая три очка. Сборные Мексики (1) и Польши (1) делят второе и третье место. Замыкает квартет национальная команда Аргентины (0).
- 23 ноября 2022
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