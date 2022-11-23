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«Зенит» опубликовал предматчевое фото с «Црвеной Звездой»

«Зенит» опубликовал предматчевое фото с «Црвеной Звездой»
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«Зенит» опубликовал совместное фото с «Црвеной Звездой». Товарищеская встреча состоялась вчера, 22 ноября, и завершилась победой россиян — 3:1.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Црвены Звезды» Ибраим Мустафа. На 61-й минуте арбитр назначил в ворота сербской команды пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. Через шесть минут хавбек Александр Ерохин вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте итоговый счёт установил полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров соревнований входят также московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

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