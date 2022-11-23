Защитник Саудовской Аравии перенесёт операцию после удара коленом в голову

В концовке матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Саудовская Аравия (1:2) голкипер саудовцев при попытке поймать мяч на выходе ударил коленом в голову партнёру по сборной Ясиру Аль-Шахрани. Защитник Саудовской Аравии рухнул на газон и неподвижно лежал там. Медицинский штаб оперативно оказал ему медицинскую помощь. Защитника унесли с поля на носилках.



Сейчас стала известна степень тяжести травмы игрока: у Аль-Шахрани диагностированы перелом челюсти, раздробление нескольких костей лица и внутреннее кровотечение. Игрок перенесёт операцию. Как сообщают различные журналисты в соцсетях, власти Саудовской Аравии предоставили частный самолёт для перелёта защитника в Германию.

В другом матче группы С сборные Мексики и Польши сыграли вничью со счётом 0:0.