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Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 22 ноября, турнирная таблица

Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 22 ноября, турнирная таблица
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22 ноября состоялись матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых встречались национальные команды из групп С и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.

Группа С

  • Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.
  • Мексика — Польша — 0:0.

Группа D

  • Дания — Тунис — 0:0.
  • Франция — Австралия — 4:1.

После 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре лидером группы С является Саудовская Аравия, набравшая три очка. Сборные Мексики (1) и Польши (1) делят второе и третье место. Замыкает квартет национальная команда Аргентины (0).

Первое место в турнирной таблице группы D заняла сборная Франции, на счету которой три очка. Дания (1) и Тунис (1) занимают вторую и третью позиции. На последнем месте расположилась Австралия (0).

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