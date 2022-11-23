Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 22 ноября, турнирная таблица

22 ноября состоялись матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых встречались национальные команды из групп С и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.



Группа С

Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.

Мексика — Польша — 0:0.

Группа D

Дания — Тунис — 0:0.

Франция — Австралия — 4:1.

После 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре лидером группы С является Саудовская Аравия, набравшая три очка. Сборные Мексики (1) и Польши (1) делят второе и третье место. Замыкает квартет национальная команда Аргентины (0).



Первое место в турнирной таблице группы D заняла сборная Франции, на счету которой три очка. Дания (1) и Тунис (1) занимают вторую и третью позиции. На последнем месте расположилась Австралия (0).