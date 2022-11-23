Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 22 ноября, турнирная таблица
Поделиться
22 ноября состоялись матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых встречались национальные команды из групп С и D. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.
Группа С
- Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.
- Мексика — Польша — 0:0.
Группа D
- Дания — Тунис — 0:0.
- Франция — Австралия — 4:1.
После 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре лидером группы С является Саудовская Аравия, набравшая три очка. Сборные Мексики (1) и Польши (1) делят второе и третье место. Замыкает квартет национальная команда Аргентины (0).
Первое место в турнирной таблице группы D заняла сборная Франции, на счету которой три очка. Дания (1) и Тунис (1) занимают вторую и третью позиции. На последнем месте расположилась Австралия (0).
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:24
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:46
-
10:31
-
10:30
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:47
Партнерский контент