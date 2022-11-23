Горецка: надеюсь, ФИФА не понадобятся ещё три тысячи лет для борьбы за права человека

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка высказался о запрете ФИФА на использование радужных капитанских повязок в матчах ЧМ-2022 в Катаре.



«Наша команда приветствует разнообразие и выступает против любых видов дискриминации. Я не понимаю, почему ФИФА угрожает нам санкциями за ношение радужной повязки именно сейчас, хотя они знали об этом ещё несколько недель назад. Конечно, мы не можем выступить в поддержку ЛГБТ-сообщества, отдав в жертву Мануэля Нойера и других капитанов сборных.



Что касается слов Инфантино о трёх тысячах лет, за которые европейцы должны извиниться, я лишь надеюсь, что ФИФА не понадобятся ещё три тысячи лет для эффективной борьбы за права человека. К сожалению, у меня сложилось ощущение, что мистер Инфантино не до конца понял, о чём идёт речь. Это печально. Я не политик, но интересуюсь политикой. И меня особенно интересуют изменения к лучшему. Я чувствителен к несправедливости», — приводит слова Горецки Berliner Zeitung.

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