Жиру посвятил победу сборной Франции в матче ЧМ-2022 травмированному Эрнандесу

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Австралией (4:1).



«Я очень рад за команду, хорошо начинать турнир таким образом. Но старт матча получился для нас не лучшим, это необходимо проработать. Хотел бы посвятить победу Лукасу Эрнандесу, который получил травму. Ещё один игрок с травмой… Это омрачило вечер. Мы надеемся, что он будет гордиться нашими выступлениями.



Что касается личных успехов, то вряд ли я мог надеяться на что-то более прекрасное. Но я не намерен останавливаться на достигнутом. Хочу продолжить соревнования, чтобы помочь команде достичь цели. Буду стараться становиться лучше от игры к игре», — приводит слова Жиру RMC Sport.