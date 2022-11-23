«Факел» подписал контракт с Евгением Марковым

«Состав «Факела» пополнил нападающий Евгений Марков. Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее форвард выступал за молодёжную команду петербургского «Зенита», «Енисей» (Красноярск), «Тосно», «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань), «Краснодар», а сезон-2021/2022 провёл в тульском «Арсенале», забив четыре мяча в 28 матчах РПЛ. В составе краснодарского клуба Марков принял участие в розыгрыше Лиги чемпионов», — написано в обращении пресс-службы воронежского клуба.



Евгений Марков расторг контракт с «Арсеналом» осенью 2022 года. В составе тульской команды российский нападающий провел 30 матчей и забил четыре гола.



«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 13 очков.