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«Факел» подписал контракт с Евгением Марковым

«Факел» подписал контракт с Евгением Марковым
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«Состав «Факела» пополнил нападающий Евгений Марков. Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее форвард выступал за молодёжную команду петербургского «Зенита», «Енисей» (Красноярск), «Тосно», «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань), «Краснодар», а сезон-2021/2022 провёл в тульском «Арсенале», забив четыре мяча в 28 матчах РПЛ. В составе краснодарского клуба Марков принял участие в розыгрыше Лиги чемпионов», — написано в обращении пресс-службы воронежского клуба.

Евгений Марков расторг контракт с «Арсеналом» осенью 2022 года. В составе тульской команды российский нападающий провел 30 матчей и забил четыре гола.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 13 очков.

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