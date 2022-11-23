Источник: «Краснодар» в будущем может рассмотреть вариант с назначением Гаранина

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий в начале ноября звонил старшему тренеру «Сочи» Вадиму Гаранину, информирует «РБ Спорт». Ранее в СМИ сообщалось о том, что наставник покинет команду после не самой удачной осенней серии, однако на сегодня нет никаких подтверждений этого факта со стороны клуба.



По данным «РБ Спорт», Галицкий сделал телефонный звонок, чтобы поддержать Гаранина «в сложившейся ситуации». Также источник отмечает, что владельцу «Краснодара» импонирует философия тренера в части развития молодых футболистов, поэтому клуб будет наблюдать за ним, а в будущем может рассмотреть вариант с его назначением в первую команду. Сейчас же такой вариант маловероятен.



Экс-наставник «Енисея» Вадим Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года. 51-летний специалист пришёл в клуб после ухода Владимира Федотова в московский ЦСКА. Де-юре Гаранин занимает должность старшего тренера «Сочи», поскольку не имеет лицензии Pro, а главным тренером является Александр Точилин. После 17 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ (25 очков).